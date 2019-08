Picchiata e maltrattata da oltre un anno, ecuadriano denunciato

Divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna e l'ulteriore divieto di mettersi in comunicazione con lei sono i provvedimenti eseguiti dagli agenti della squadra mobile della questura di Perugia nei confronti di un 29enne ecuadoriano che per gelosia picchiava e maltrattava la compagna.

Le violenze fisiche e psicologiche dell'uomo - ossessionato dalla gelosia e convinto che la compagna lo tradisse mentre era incinta di lui - si protraevano dal 2018, ma soltanto dieci giorni fa la sua vittima si è decisa a denunciarle alla polizia, anche in conseguenza di un ultimo, gravissimo, episodio. Nel corso di un'accesa discussione ha afferrato la donna per i capelli sbattendola contro un armadio, dopodiché l'ha afferrata per il collo e fatta cadere a terra, procurandole graffi e contusioni guaribili in quattro giorni.