Allagamenti, fulmini e sottopassi in tilt

Un giovedì pomeriggio quello del 22 agosto che ha costretto agli straordinari i vigili del fuoco di mezza Umbria. Allagamenti, sottopassi in tilt, pioggia battente ma anche fulmini e incendi. Non si contano gli interventi dei vigili del fuoco in azione al parco di Sant’Anna a Perugia, a Vestricciano, nel Torgianese, a Rivotorto, Cannara e Bettona. Richieste d’aiuto sono giunta anche da Assisi e Foligno. Un albero è andato in fiamme nella zona dello stabilimento Nestlé a san Sisto di Perugia, mentre a Gubbio zona Alcatraz si è verificato un incendio bosco. Nel tardo pomeriggio il maltempo si è sposta al Trasimeno, mettendo letteralmente in ginocchio il Magionese.