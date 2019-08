Potrebbe avere le ore contate chi ha messo una mezza dozzina di polpette avvelenate nella zona di via Raffaello a Santa Maria degli Angeli, dove peraltro c’è anche un affollatissimo parco giochi per bambini. Ad Assisi torna la preoccupazione ma visto che in zona ci sono molte telecamere non è da escludere che l'autore del gesto possa essere stato immortalato.