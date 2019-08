Risse e auto danneggiate in centro, arrestato un 21enne

Un 21enne straniero, di origini tunisine, è stato arrestato a Perugia dai carabinieri, intervenuti dopo i disordini e i danneggiamenti che nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 agosto hanno preso di mira alcune auto parcheggiate in centro storico e in particolare in Via U. Rocchi, in Via Baldeschi e in Piazza Ansidei.

Durante un controllo in un locale del centro storico, alla richiesta di esibire i propri documenti, il giovane ha aggredito i militari operanti, procurando a uno di loro anche alcune contusioni a un braccio.Il tunisino è stato arrestato per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.