Ubriachi al volante,ritirate 4 patenti

Negli ultimi due giorni, i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Città della Pieve hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria, 4 giovani per guida in stato di ebbrezza alcolica, in violazione dell’ articolo 186 del Codice della Strada. Sembra oramai dilagare il fenomeno di persone, soprattutto tra i più i giovani, che si mettono alla guida di veicoli nonostante abbiano prima abusato di bevande alcoliche. Per prevenire e contrastare questa “piaga sociale” i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve continuano a porre in atto mirati servizi intensificando il numero dei veicoli controllati, in particolar modo nelle ore serali e notturne a Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, Magione e Castiglione del Lago.