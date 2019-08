Un cittadino tunisino ha dato in escandescenze davanti a Santa Maria degli Angeli, ad Assisi. I militari dell’Esercito che stavano effettuando servizio di vigilanza lo hanno fermato per un controllo e lui ha tirato fuori un coltello e nella colluttazione li ha feriti lievemente. Le forze dell’ordine stanno effettuando tutti gli accertamenti in merito.



