Auto contro furgone, ci sono tre feriti

Auto contro furgone, tre persone ferite trasportate in ospedale. La squadra dei vigili del fuoco di Castiglione del Lago è intervenuta intorno alle 18.30 di domenica 18 agosto vicino a Panicarola, frazione di Castiglione del Lago, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un'auto e un furgone. Tre i feriti trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri.