Insegue lo scippatore e si riprende la borsa

”Appena sono entrata in auto, non ho fatto in tempo ad accendere il motore. Perché lui ha aperto di colpo lo sportello lato passeggero, avventandosi sulla mia borsetta. Con un gesto istintivo ho cercato di afferrarla, inutilmente. Così è riuscito strapparla dalle mie mani e a fuggire. Sono immediatamente scesa dalla macchina e l’ho inseguito per qualche metro. Fino a quando, preoccupato dalle mie grida, l’uomo ha gettato in strada la borsa stessa. E ha fatto perdere le tracce, forse a bordo di un ciclomotore. Ho avuto tanta paura, mi è andata bene”. E’ il racconto di una 27enne residente a Spello, finita nel mirino di uno scippatore nel parcheggio dell'ospedale di Foligno.