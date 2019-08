Stazionario il bimbo ustionato

Restano stazionarie le condizioni del bimbo di otto mesi che è rimasto ustionato dall’acqua bollente utilizzata per scaldare il biberon (LEGGI Bimbo ustionato dall'acqua per il biberon). Il piccolo, che ha riportato lesioni di secondo grado (non ritenute però gravissime) si trova al policlinico Gemelli di Roma, dove è giunto grazie ad un mezzo di soccorso dell’ospedale di Foligno insieme ai suoi genitori (una coppia straniera, da molti anni residente nella nostra città). Dal policlinico Gemelli filtrano, comunque, notizie positive. Visto che il piccolo ha “superato bene la notte, rispondendo nel migliore dei modi alle prime cure”.