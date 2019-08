Incidente sulla E45, un ferito

Incidente stradale sulla E45, al km 50+200 all’altezza di Collepepe. Secondo una prima ricostruzione, un Tir per schivare un veicolo, sembra un’autovettura bianca ferma in corsia di marcia che poi si è allontanata, ha invaso la corsia di sorpasso nel momento in cui era in transito un furgone schiacciandolo contro il new jersey.

E’ rimasto ferito in maniera lieve il conducente del Fiat Ducato, soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Sono in corso indagini da parte della polizia stradale di Todi per risalire all’auto che si è allontanata.