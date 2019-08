Raid ladresco in una abitazione tra Bastia Umbra e Assisi: rubati fucili e munizioni. Indagano i militari della compagnia di Assisi agli ordini del maggiore Marco Vetrulli. Secondo le prime informazioni, i ladri hanno portato via tutto l’armadietto blindato, con armi e munizioni. A inizio mese a Foligno erano state ritrovate armi rubate e munizioni, sequestrati in un casolare abbandonato anche grazie all’ausilio dell’unità cinofila. Sono in corso accertamenti di tipo tecnico per tentare di stabilire l’esatta provenienza.