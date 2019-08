Tentano di far saltare il bancomat, ma il colpo non riesce

E' andato a vuoto il tentativo di alcuni malviventi di far esplodere il bancomat della filiale di via Campagnola, a Foligno, sita all'interno dell'area delle ex Ogr, accessibile anche dall'esterno. Il tentativo è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì 13 agosto e sul posto sono giunti sia i carabinieri della locale compagnia che gli uomini della polizia scientifica per eseguire i rilievi del caso.