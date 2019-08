Incidente stradale, due feriti

Due persone sono rimaste ferite, a Perugia, in un incidente stradale avvenuto lungo la strada degli Ornari, tra Ponte San Giovanni e Ponte Valleceppi. Nell'impatto una ragazza è stata sbalzata fuori dall'abitacolo, ferito in modo non grave il conducente.

I feriti sono stati trasferiti all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia con due ambulanze. L'incidente poco prima delle 22 di lunedì 12 agosto.