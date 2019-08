Commercio, 12 infrazioni per occupazione di suolo pubblico: sospeso un esercizio

Nelle ultime settimane la polizia municipale di Foligno ha proseguito nell’attività di controllo delle occupazioni di suolo pubblico relativamente a pubblici esercizi. Con la contestazione ai titolari di violazioni alle prescrizioni dei titoli autorizzativi, per un totale di 12 infrazioni accertate. Contestate nelle ultime settimane anche 2 violazioni amministrative per attività di spettacolo non autorizzata o per inosservanza delle prescrizioni del titolo autorizzativo. Inoltre un pubblico esercizio è stato oggetto di ordinanza di sospensione dell’attività, a seguito delle verifiche della documentazione presentata, e un cittadino extracomunitario è stato denunciato in quanto nella segnalazione certificata di inizio attività dichiarava falsamente di essere residente a Foligno, circostanza risultata non veritiera. Sono stati, invece, 5 i parcheggiatori abusivi caduti nella rete della polizia locale.