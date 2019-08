Controlli a raffica dei carabinieri: 85 persone fermate e tre denunce

Controlli su 60 veicoli e 85 persone, di cui tre denunciate a piede libero. E’ questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Spoleto nel weekend. I controlli, eseguiti lungo le arterie più sensibili e trafficate del territorio, hanno permesso ai militari di denunciare una persona per guida in stato di ebrezza, di elevare circa 15 contravvenzioni per violazioni varie al codice della strada e di procedere al fermo amministrativo di un veicolo e al ritiro di due patenti di guida. Altre due denunce per violazione del foglio di via obbligatorio e per un borseggio avvenuto in un locale.