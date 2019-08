Scambia iguana per un giocattolo, poi si spaventa e chiama i vigili

La squadra dei vigili del fuoco di Assisi è intervenuta intorno alle 16.50 a Bastia Umbra per recuperare un esemplare di iguana. L'animale, trovato in un giardino privato, inizialmente è stato scambiato per un giocattolo ma, quando si è mosso, il proprietario del giardino si è spaventato e ha chiamato i vigili. L'animale sarà affidato ad una struttura che se ne prenderà cura.