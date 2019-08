Scontro fra auto e ciclomotore: un ferito

Incidente nella frazione di Città di Castello, San Leo Bastia, nella mattinata di domenica. Il sinistro ha visto coinvolti un veicolo condotto da un 52enne tifernate e un ciclomotore, condotto da un 45enne residente ad Umbertide.

I due mezzi sono entrati in collisione in prossimità di un bar. La dinamica è ancora da definire. Tutti i rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia locale di Città di Castello intervenuta insieme al personale sanitario 118. I sanitari hanno poi condotto il 45enne di Umbertide, che si trovava alla guida del ciclomotore, in ospedale per gli accertamenti.