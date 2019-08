I vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti intorno alle 4.30 di sabato 10 agosto, a Magione, per recuperare un autotreno che si è ribaltato in via Dei Mulini, trasportava frutta. Le operazioni di recupero sono andate avanti per varie ore. Il conducente è stato estratto dalle lamiere dal personale dei vigili del fuoco e trasportato in ospedale da un equipaggio del 118. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi.