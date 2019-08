Girano falsi messi comunali Anziani a rischio truffa

Girano per la città, suonano diversi campanelli. Cercano persone anziane per mettere a segno truffe. Si spacciano per falsi messi comunali. Qualcuno è caduto nella trappola e ha firmato non meglio definiti contratti per forniture di servizi vari (corrente elettrica, acqua, gas, telefonia). Quando le vittime capiscono cosa è accaduto è troppo tardi. Succede a Gubbio.