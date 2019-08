Si tuffa in mare e rischia di morire, gravissima 22enne perugina

Lotta tra la vita e la morte una 22enne perugina che stamattina ha rischiato di morire a Sirolo. La giovane si è tuffata in mare anche se c'erano parecchie onde. Era insieme a un'amica, una giovane residente a Recanati. Si sono tuffate nella zona delle grotte di Sirolo ma poi il mare grosso ha impedito loro di tornare a terra. I bagnanti hanno chiamato i soccorsi quando hanno visto che le ragazze erano in difficoltà. In particolare, la 22enne perugina ha rischiato di annegare e la forza delle onde l'ha spinta contro gli scogli a cui lei ha tentato idperatamente di attaccarsi. Una volta recuperata dall'acqua, la ragazza era in arresto cardiocircolatorio. Solo la professionalità dei sanitari ha permesso di salvarla. La ragazza è stata poi ricoverata all'ospedale regionale di Torrette in condizioni gravissime.