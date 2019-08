Cade con la mountain bike, ciclista recuperato con l'elisoccorso

Intervento poco prima delle 11 del Soccorso alpino e speleologico Umbria nella zona di San Giustino. Il Sasu è stato allertato dalla centrale unica regionale del 118 per soccorrere un ciclista di sessant'anni caduto durante un’escursione in mountain bike, lungo un sentiero in località Parnacciano a San Giustino. Sul posto è giunto l’elisoccorso del 118 “Icaro02” con a bordo un medico anestesista rianimatore ed un tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e speleologico, nonché una squadra da terra del del Soccorso alpino e speleologico Umbria. Prestate le prime cure, l’uomo è stato caricato sulla barella, recuperato mediante l’uso del verricello dell’elisoccorso e trasportato all’ospedale Santa Maria Misericordia di Perugia. Successivamente, poco dopo le 14, il Soccorso alpino e speleologico è intervenuto per un uomo colto da molte in località Forca Presta sui Monti Sibillini.