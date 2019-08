Incidente stradale, motociclista in gravi condizioni

Incidente stradale nella mattinata di domenica 4 agosto intorno alle 11,30.L'incidente si è verificato lungo la strada regionale 257 “Apecchiese” al chilometro 13+2 nei pressi abitato di Fraccano. Coinvolto un motociclista originario di Fano di 37 anni. Il centauro, che era assieme ad un gruppo di amici, in prossimità di una curva ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato a terra ad oltre 20 metri di distanza. Sul chiamati dagli amici del motociclista, che nel frattempo hanno prestato i primi soccorsi, è sono arrivati la polizia municipale di Città di Castello (che si trovava vicino al luogo dell'incidente per alcuni controlli) ed un'ambulanza del 118. Il centauro e’ stato in un primo momento trasportato all’ospedale di città di castello e poi viste le sue gravi condizioni (politraumi) trasferito all’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia dove e’ ricoverato in prognosi riservata.