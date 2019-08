I vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti intorno alle 7 di venerdì 2 agosto in zona Corciano per un incidente stradale: un'auto è finita nel giardino di una abitazione privata. Soltanto una sola persona coinvolta, l'autista della macchina, portato in ospedale al Santa Maria della Misericordia per accertamenti, ma fortunatamente non ha riportato nulla di grave.