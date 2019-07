Arrestato mentre spaccia droga

Albanese arrestato dai carabinieri mentre spaccia droga. I militari della compagnia di Todi nella serata del 27 luglio a Casalina, frazione di Deruta, hanno arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un cittadino albanese senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia. I carabinieri del nucleo operativo, retto dal luogotenente Bartolomeo Aleo, lo hanno sorpreso mentre stava cedendo sostanze stupefacenti a un tossicodipendente del luogo. Nel corso delle perquisizioni personale e del veicolo, l’uomo è stato trovato in possesso di altro stupefacente già confezionato e della somma in contanti di 235 euro. Il tribunale di Spoleto ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Perugia.