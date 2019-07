Sciolta la prognosi per uno dei due ragazzi feriti

Uno dei due pazienti feriti nel tragico incidente stradale di Montescastrilli è stato trasferito nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Terni con una nuova prognosi di 45 giorni. La prognosi rimane invece riservata per l’altro giovane di 25 anni che è ancora ricoverato in rianimazione in condizioni cliniche stazionarie. L'incidente stradale, come è noto, era costato la vita a due ragazzi.