Recuperato in mare il corpo senza vita del 19enne

Autonomia, Di Maio: "Affrontare prima tema solidarietà nazionale"

(Agenzia Vista) Napoli, 29 luglio 2019 Autonomia, Di Maio: "Affrontare prima tema solidarietà nazionale" "Se vogliamo affrontare la richiesta di autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna vorrà dire che è il momento giusto in Italia per affrontare il tema dei livelli essenziali di prestazioni e di assistenza e il tema del fondo di perequazione che non è mai stato istituito. Affrontiamo il ...