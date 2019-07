Disperso in mare, riprese le ricerche

In mattinata sono riprese le ricerche di Matteo Ubaldi, 19 anni, il giovane spoletino che risulta disperso da domenica pomeriggio nel mare di Porto Cesareo, in Puglia. Militari della Capitaneria di porto e vigili del fuoco, contano sul supporto di un elicottero nelle ricerche del giovane. Il giovane era in vacanza con la famiglia nel Salento e domenica si è tuffato nonostante il mare grosso.