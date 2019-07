Un giovane di 19 anni originario della provincia di Perugia e in vacanza in Puglia con la famiglia, non è tornato a riva dopo essere andato a fare il bagno a Scalo di Furno, località di Porto Cesareo nel cuore del Salento. Il mare in burrasca ha ostacolato le operazioni di soccorso. Il giovane stava facendo il bagno insieme al padre e al fratello quando la corrente li ha portati al largo. Il provvidenziale intervento dei bagnini ha salvato il fratello e il papà, mentre del 19 enne si sono perse le tracce. La madre a riva è stata colta da malore per cui si è reso necessario l'intervento del 118.