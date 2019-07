Alla guida senza patente tenta di sfuggire al controllo

Lungo via Toscana nel comune di San Giustino, una pattuglia della municipale ha proceduto a fermare per un controllo stradale, una Nissan Terrano intestata a una ditta di Bibbiena, ma il conducente ha tentato la fuga per evitare i controlli. Gli agenti della municipale, poi coadiuvata da una volante del commissariato di Città di Castello, hanno scoperto che il conducente, un uomo di 45 anni nato e residente a Sansepolcro, aveva avuto la patente revocata ed era alla guida di un mezzo sottoposto a sequestro ed era senza assicurazione. Il mezzo è stato sequestrato per la confisca, l’uomo denunciato per guida senza patente.