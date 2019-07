Pensionato trovato morto in casa

I vigili del fuoco di Città di Castello, nella tarda mattinata di sabato 27 luglio, sono dovuti intervenire per aprire una porta a soccorso di una persona che non rispondeva alle chiamate dei vicino, trovandola senza vita. Il decesso dell'uomo, un pensionato di 80 anni, è avvenuto nella sua abitazione di via dei Casceri.



Notizia in aggiornamento