Furto nella notte al centro commerciale

Ladri nella notte tra martedì e mercoledì 24 luglio al centro commerciale di Collestrada. O meglio, nei due esercizi commerciali al di fuori del centro, il box office e il bar situati all’ingresso. Secondo quanto appreso, l’allarme è stato dato verso le tre di notte da una guardia giurata in servizio che ha notato degli uomini entrare nei negozi dopo aver forzato le finestre. Sul posto, nel giro di poco tempo, sono arrivati i poliziotti della squadra volante della questura di Perugia ma dei ladri non c’era già più alcuna traccia. Stando a quanto emerso, avrebbero rubato il fondo cassa dei due esercizi commerciali. Anche i vigilantes sono intervenuti e i malviventi si sono subito messi in fuga per evitare l’arresto.