Sarà l'autopsia, prevista per giovedì 25 luglio alle 14.30 all'ospedale di Città di Castello, a fornire ulteriori elementi per ricostruire con esattezza le cause che hanno portato alla morte di Giuseppe Ganguzza. Il giovane motociclista di 18 anni rimasto vittima di un incidente stradale lunedì 22 a Bivio Canoscio.