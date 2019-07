Sciopero dei trasporti, presidio sotto i palazzi della Regione

Oggi sciopero generale dei trasporti proclamato da Cgil, Cisl e Uil cui si somma, in Umbria, quello del trasporto pubblico locale anche per i tagli ai bus per il periodo estivo. Lo sciopero del trasporto pubblico locale si svolgerà dalle 17.30 alle 21.30. I sindacati organizzano un presidio in piazza Italia, sotto i palazzi della Regione. “Chiediamo una soluzione per scongiurare il taglio del trasporto su gomma da settembre a dicembre e risorse certe per la futura gara regionale”, dice Marco Bizzarri della Filt Cgil.