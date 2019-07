Prenota al mare, ma la casa non c'è

Vacanze rovinate per un perugino che, dopo aver affittato una casa al mare e versato una caparra di 250 euro, all'arrivo sulla riviera adriatica ha scoperto che dell'appartamento non c'era traccia, così come del presunto proprietario. Alla fine non gli è rimasto che denunciare la truffa alla polizia postale. Casi analoghi, come conferma il presidente dell'Unione nazionale consumatori, Damiano Marinelli, ne vengono segnalati a iosa. A cominciare dal trovare sì la casa o l'appartamento affittato attraverso internet, ma con caratteristiche ben lontane da quelle scelte al momento dell'acquisto.



Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 24 luglio 2019