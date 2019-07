Non ce l'ha fatta l'operaio di 62 anni. E' stato fatale l'incidente avvenuto nella mattinata di martedì 23 luglio, l'uomo era alla guida di un mini escavatore che si è ribaltato. L'operaio, soccorso da un equipaggio del 118 è stato trasferito all'ospedale di Città di Castello. Purtroppo l'uomo non ha superato la crisi, ma ancora non si conoscono le cause del decesso se legate al trauma subito o a un eventuale malore. Sarà l'autopsia a stabilirlo ed eventualmente sarà aperta l'inchiesta.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e le forze dell'ordine. Una settimana fa, sempre in Altotevere ma a Calzolaro di Umbertide, c'era stato un altro incidente sul lavoro.