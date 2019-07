Muore in auto contro un tir sull'Autosole

Un uomo ha perso la vita in un incidente sull'A1. La sua auto si è scontrata con un tir, nella serata di sabato 20 luglio, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, tra Fabro e Chiusi, in direzione di Firenze. Sul luogo dell'incidente stradale, in provincia di Siena, sono intervenuti le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118 e il personale della Direzione quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Al momento si registrano due chilometri di coda in diminuzione. Il tratto interessato dallo scontro è stato chiuso al traffico. Per le brevi percorrenze dopo l'uscita obbligatoria si consiglia di procedere lungo la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Fabro. Per le lunghe percorrenze agli utenti che da Roma sono diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Orte, seguire in direzione di Perugia da cui tramite la strada statale 715-raccordo Siena-Bettolle rientrare in A1 a Valdichiana