All'altezza del bivio per Panicarola, nel territorio comunale di Castiglione del Lago, un'auto ha preso fuoco e per consentire l'intervento dei mezzi antincendio si è resa necessaria, intorno alle 19 di mercoledì 17 luglio, la chiusura temporanea della Statale 71 "Umbro casentinese romagnola" in entrambe le direzioni, deviazioni segnalate in loco. Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco.