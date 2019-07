Vasto incendio in un campo di grano nel tardo pomeriggio di martedì 16 luglio in località Frattavecchia a Castiglione del Lago. Sul posto era al lavoro una trebbiatrice, quando sono divampate le fiamme che si si sono propagate rapidamente distruggendo l’intera coltivazione. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare parecchio per circoscrivere le fiamme.