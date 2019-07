Ragazza di 28 anni trovata morta in viale Indipendenza

Una ragazza di 28 anni è stata trovata morta all’alba di martedì 16 luglio a Perugia, in viale Indipendenza. Secondo una prima ricostruzione le ipotesi più accreditate sono la caduta dal muraglione oppure un gesto volontario. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Il ritrovamento è avvenuto attorno alle cinque di mattina in fondo a via Marzia. Sul posto i poliziotti della questura per tutti gli accertamenti del caso.