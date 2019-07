Brutta avventura per una giovane ragazza umbra di 23 anni che è scivolata mentre era intenta a portare a termine un'escursione a Civago, nel comune di Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia. Il cavo d'acciaio a cui era assicurata ha fermato la caduta, ma la giovane tifernate spaventatissima è rimasta impietrita non riuscendo praticamente a muoversi. A questo punto sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è giunto l'elicottero del Soccorso Alpino e Speleologico, il 118 e i vigili del fuoco. Prontamente recuperata, per fortuna non ha subito conseguenze fisiche.