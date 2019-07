Servizio di car sharing attivo dal 22 luglio

Perugia si apre alla ‘rivoluzione verde’ di Popmove, servizio di car sharing 100% elettrico, lanciato dalla concessionaria RomeoAuto in partnership con Ald Automotive. Presentato venerdì 12 luglio, Popmove è anche il nome dell’app per smartphone che supportano il sistema operativo iOS e Android, con la quale si entra a far parte di una community e si ha la possibilità di noleggiare un’auto elettrica Renault Zoe a tariffa oraria o giornaliera. Scaricata l’app, una volta registrati (necessario essere in possesso di regolare patente di guida, carta d’identità e carta di credito) non resta che cercare la vettura più vicina e prenotarla. Il servizio sarà attivo 24 ore su 24, dal 22 luglio, e in questa fase di start-up prevede una flotta di sette auto che saranno posizionate nel piazzale Umbria Jazz a Pian di Massiano e nel centro storico perugino. Le auto, in quanto elettriche, potranno circolare liberamente nella zona a traffico limitato e usufruire gratuitamente dei parcheggi a strisce blu. A spiegare i dettagli, in un incontro pubblico, sono stati Michele Saldi, amministratore delegato RomeoAuto spa, e Crescenzo Ilardi, head of retail & customer assistance di Ald Automotive. A portare i saluti dell’amministrazione comunale, l’assessore alla mobilità, Luca Merli, e il vicesindaco con delega alla salute del Comune di Perugia Gianluca Tuteri. “Perugia è la seconda città italiana – ha spiegato Saldi –, dopo Bergamo, che aderisce a questo progetto; l’idea è quella di coinvolgere anche altre città d’arte umbre come Gubbio, Spello, Assisi e Città di Castello ma non solo, perché abbiamo anche dialogato con Chianciano Terme. Rispetto alle tariffe, si va dai 23 centesimi di euro al minuto ai 9,20 euro all’ora e poco più di 300 euro a settimana. Nel prezzo del noleggio sono compresi fino a 50 chilometri percorribili”. “C’è un ulteriore vantaggio poi con Popmove – ha spiegato Saldi – per i clienti Ald Automotive che hanno sottoscritto un contratto di noleggio a lungo termine. Se l’auto che hanno noleggiato rimane ferma per qualche ora o giorno, posso metterla a disposizione, per il tempo che desiderano, per altri utenti della community, riducendo così anche i costi del loro noleggio”.