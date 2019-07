Ondata di maltempo, danni provocati da grandine e vento

Il maltempo ha colpito duramente numerose zone dell'Umbria nella giornata di martedì 9 luglio. I danni maggiori si registrano nella zona dell'Eugubino-Gualdese.

A Fossato di Vico la grandine ha praticamente raso al suolo le colture, danneggiato decine di automobili e anche i tetti di alcune abitazioni.

Situazione simile a Gubbio dove i vigili del fuoco sono stati a rimuovere decine di rami e alberi caduti. Colpita soprattutto la zona di Padule e San Marco. Allagamenti nel piano seminterrato del vecchio ospedale.

Anche qui automobili ammaccate, vetri sfondati e orti distrutti. Non è andata meglio in Alta valle del Tevere, nella zona di Città di Castello.

Da registrare una pianta caduta nella zona industriale nord sulla strada che conduce a Piosina e un'altra lungo la strada Apecchiese, al chilometro 3 più 700. In azione, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e tecnici di Provincia e Comune. In serata vigili del fuoco ancora al lavoro per mettere in sicurezza tetti e tegole danneggiati dal vento