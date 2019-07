Studente precipita da un muraglione: è in rianimazione

Nella notte fra lunedì e martedì uno studente di 24 anni, originario della provincia di Grosseto, è precipitato da un muraglione ora si trova ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Il fatto è accaduto intorno alle una in centro storico. Per cause in corso di accertamento, il giovane è precipitato dall'altezza di sei metri su una piazzola della sottostante via Indipendenza. Scattato l'allarme, lanciato da amici di una ristretta comitiva, che aveva trascorso la serata nelle vie cittadine, gli operatori del 118 hanno trasportato lo studente in sala rossa del Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia. Le condizioni dello studente italiano, come riferisce una nota diffusa dall'ospedale, vengono definite "molto gravi ". Sul posto dell'accaduto anche una pattuglia della polizia di stato.