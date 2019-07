Scontro sulla Centrale Umbra, tre auto coinvolte

Incidente intorno alle 18 di venerdì 5 luglio lungo la Centrale Umbra. Coinvolte tre automobili che viaggiavano in direzione Foligno. Lo scontro è avvenuto all'altezza di Rivotorto di Assisi della strada statale 75. Danneggiati i mezzi, mentre per i conducenti non ci sarebbero conseguenze gravi. Ripercussioni sul traffico.