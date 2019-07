Tir tampona la polstrada e un camper sul raccordo, ferita una bambina

Maxi incidente sulla superstrada all'altezza di Corciano, direzione Magione. Un Tir ha tamponato un mezzo della polizia stradale che stava mettendo in sicurezza un camper rimasto in panne. Cinque i feriti. Tra cui una bambina che ha riportato traumi in tutto il corpo, il più preoccupante al femore. Feriti anche io due genitori. In codice giallo i due poliziotti che rimorchiavano il camper. Nessuno è in pericolo di vita. Tre ambulanze sul posto. La Perugia-Bettolle è stata chiusa in direzione Nord, le auto vengono fatte uscire allo svincolo per Corciano.