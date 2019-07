Ragazza in Rianimazione dopo incidente

Una donna di 22 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto venerdì 5 luglio, alle 8 del mattino, a Taverne di Corciano. Il veicolo condotto dalla donna si è scontrato con un altro mezzo, i cui occupanti sono praticamente usciti illesi. La ragazza, invece, trasportata in ospedale dai sanitari del 118 in codice rosso è stata subito trasferita nel reparto di Rianimazione dopo essere stata messa in sicurezza dai sanitari del pronto soccorso e dai rianimatori per un grave trauma toracico. La prognosi, stando a quanto riferisce una nota dell’ospedale, è riservata.