Ciclista investito da un'auto a Tordandrea di Assisi. Adesso è ricoverato in prognosi riservata al Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’uomo, 85 anni era in sella alla sua bici quando è stato colpito da un’auto. Immediato l’allarme: sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il personale del 118 dell’ospedale di Assisi che, dopo aver valutato le ferite dell’anziano, ne hanno disposto l'immediato trasporto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso.