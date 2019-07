Furgone a fuoco sulla E45, esplode anche una bombola

Incendio a un mezzo utilizzato per i lavori lungo la E45, esplode anche una bombola. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Todi è intervenuta intorno alle 16 di mercoledì 3 luglio lungo la E45 direzione nord, all'altezza dello svincolo di Collepepe. Un incendio stava interessando un furgone della ditta che sta facendo i lavori lungo la strada. A seguito dell'incendio si è verificata l'esplosione di una delle bombole di ossiacetilenico, usato per le saldature. La strada è chiusa, sul posto anche un mezzo dei vigili del fuoco dalla centrale di Perugia in supporto e forze dell'ordine.