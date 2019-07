Ponte San Giovanni, rissa tra quattro stranieri finisce a coltellate: tutti fermati dai carabinieri

Coltellate tra quattro stranieri nel tardo pomeriggio di lunedì 1 luglio a Ponte San Giovanni. I quattro (due albanesi e due tunisini) si sono presi a coltellate fra la gente, tra un'area verde e la strada, all'altezza di via della Scuola. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di Ponte San Giovanni, che hanno fermato i quattro e li hanno portati in ospedale per i soccorsi. Tra le cause della lite, degenerata in maniera così violenta, ci potrebbe essere un regolamento di conti probabilmente legate allo spaccio di stupefacenti.