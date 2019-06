Scoperto a dormire nella sala d'attesa del pronto soccorso

Un mendicante, 44enne, di origine moldava, senza fissa dimora, con diversi precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia, minaccia, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, ingresso e soggiorno illegale, violenza privata è stato scoperto dalla polizia municipale a dormire nella sala d'aspetto del pronto soccorso dell'ospedale di Assisi. L’uomo, già più volte sanzionato per la violazione dell’ordinanza sindacale che vieta di mendicare a 500 metri di distanza dai luoghi di culto, che gli è valsa multe per 2.250 euro, è stato anche più volte fermato per aver esercitato il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione, con sanzioni per 55mila euro. In un secondo caso è stato trovato a dormire anche nella sala CUP. Sanzionato per lo stazionamento abusivo, a suo carico è stato emesso dal questore di Perugia il provvedimento che gli vieta per un periodo di sei mesi, salvo urgenti e dimostrabili esigenze mediche, di accedere all'area dell'ospedale. Daspo urbano anche per due parcheggiatori abusivi sempre ad Assisi. I parcheggiatori, un 37enne, già denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dagli uomini della polizia di Stato del commissariato di Assisi e destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal questore e un 32enne incensurato, entrambi nigeriani, residenti a Perugia con regolare permesso di soggiorno, sono stati sorpresi più volte dai poliziotti mentre erano intenti a svolgere l’attività abusiva nell'area davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. I due, proprio perché recidivi, sono stati denunciati dal commissariato. Il questore ha emesso nei loro confronti il provvedimento con il divieto per un periodo di sei mesi di accedere nelle aree limitrofe alla Porziuncola.